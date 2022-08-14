The Athletic о подписании Малкина: любые опасения, что Кросби покинет «Питтсбург», исчезли

Журналист The Athletic Роб Росси, специализирующийся на освещении матчей клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз», поделился мнением о том, каким будет следующий контракт канадского капитана Сидни Кросби с «пингвинами».
«Что ж, давайте убедимся, что все понимают, что у Сидни Кросби осталось три года по текущему контракту. И он только что устроил мощную игру, чтобы сохранить своих близких друзей (Малкина и Криса Летанга) в „Питтсбурге“ до конца карьеры.
Он сказал журналисту Джошу Йохе о желании сыграть ещё шесть сезонов. Кэпхит Кросби в «Пингвинз» составляет $ 8,7 миллиона долларов за все сезоны в НХЛ, кроме его первых трёх. Я не вижу, что он как-то изменится по следующему контракту, хотя структура распределения его зарплаты, вероятно, будет первоочередным вопросом, как это было в случае с его текущим контрактом.
Однако можно с уверенностью сказать, что любые опасения, что Кросби не закончит свою карьеру в «Питтсбурге», исчезли, когда «Пингвинз» решили оставить Малкина и Летанга», — приводит слова Росси The Athletic.
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