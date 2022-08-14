The Athletic: кто станет человеком, сказавшим Овечкину, что состав «Кэпс» распотрошили?

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир ответил на вопрос, стоит ли «Вашингтон Кэпиталз» слабо провести сезон, чтобы забрать Коннора Бедарда на драфте НХЛ — 2023 и начать перестройку.



«Бедард — чертовски хороший игрок, и некоторым франшизам невероятно повезёт, если они смогут построить команду вокруг него. Но благодаря системе лотереи нет абсолютно никакой гарантии, что вы заберёте пик под номером один — независимо от того, насколько сильно вы провалитесь.



Кроме того, кто станет человеком, который скажет Алексу Овечкину, которому стукнет 37 лет в следующем месяце, о том, что состав распотрошили в надежде начать перестройку?» — цитирует Эль-Башира The Athletic.

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