Журналист ответил на вопрос, будет ли рекорд Овечкина для фанатов «Кэпс» важнее 2-го кубка

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир ответил на вопрос, что для болельщиков «Вашингтон Кэпиталз» может быть важнее: если клуб возьмёт ещё один Кубок Стэнли или если капитан «столичных» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.
«Это сложный вопрос.
Моей первой мыслью было: «Ещё один кубок, конечно, важнее». Но чем больше я вчитываюсь в вопрос, тем больше подозреваю, что голосование, скажем, из 1000 болельщиков «Кэпс» будет довольно напряжённым — особенно сейчас, когда похоже, что Овечкин действительно может побить вечный рекорд.
Для протокола: я задал этот вопрос моему 18-летнему сыну, играющему в хоккей и с рождения болеющему за «Вашингтон». Он не колебался.
«Ови!» — крикнул он. — Что за глупый вопрос? Я уже видел, как они выиграли Кубок», — цитирует Эль-Башира The Athletic.
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