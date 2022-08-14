Канадский форвард исполнил лакросс-гол на МЧМ

Нападающий молодёжной сборной Канады Кент Джонсон исполнил лакросс-гол в матче молодёжного чемпионата мира с командой Чехии. При счёте 1:1 Джонсон сотворил мини-шедевр. Примечательно, как восприняли этот гол его партнёры по команде. Они и сами были сильно удивлены увиденным.



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Сборная Канады в итоге одержала победу со счётом 5:1. Любопытно, что канадцы пропустили первыми, но в дальнейшем переломили ход игры.

Канадцам пришлось отыгрываться после пропущенной в численном большинстве шайбы. На шестой минуте в составе сборной Чехии U20 отличился Мартин Рышавы, которому ассистировал Якуб Кос. Но уже к концу первого периода сборная Канады повела в счёте. На 17-й минуте забил главный бомбардир команды Мэйсон Мактавиш, который оформил покер в предыдущей игре со словаками, а на 19-й Кент Джонсон воплотил в гол передачу Логана Стэнковена.



Во втором периоде Ридли Грейг завершил результативную комбинацию с участием Лукаса Кормье и Ронана Сили, а чуть позже главный канадский талант Коннор Бедард помог Мактавишу отличиться во второй раз. Наконец, в третьем периоде, на 48-й минуте, Тайсон Фёрстер установил окончательный счёт – 5:1.