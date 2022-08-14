Шведский нападающий московского «Динамо» Якоб Лилья прилетел в Россию
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Шведский форвард московского «Динамо» Якоб Лилья прилетел в Россию. Об этом сообщила пресс-служба москвичей.
«Дождались! В ночи встретили Якоба Лилью», — говорится в сообщении москвичей.
Ранее Лилья в интервью шведской прессе заявил, что разорвал бы контракт с «Динамо», если бы у него была финансовая возможность.
В минувшем сезоне 29-летний нападающий выступал за «Барыс» и провёл 47 матчей в регулярном чемпионате, где набрал 27 очков: забросил 16 шайб и отдал 11 результативных передач. В плей-офф на его счету три очка в пяти встречах: два гола и передача.
В «Барысе» хоккеист провёл два последних сезона, а до этого форвард отыграл один сезон в НХЛ за «Коламбус Блю Джекетс». На его счету пять очков в 37 встречах регулярного чемпионата.
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