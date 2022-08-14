Павел Зубов: «Ак Барс» будет играть по бразильской футбольной системе

Бывший тренер «Ак Барса» Павел Зубов поделился ожиданиями от выступления казанцев в новом сезоне. По мнению специалиста, команда сделает упор на атаку.



«На мой взгляд, у «Ак Барса» сейчас такой мощный состав в атаке, что разрыва между лидерами и остальными нет.

Средним звеном должны стать те же Галиев, вернувшийся из «Динамо», Галимов, Воронков и Сафонов, которых в прошлом сезоне выводили на роль лидеров. Да, у них не очень получилось, но ребята вполне способны стать подмогой для звена Шипачёва, тянуться за ним.



Понятно, что в команде достаточно и чекеров, но они, полагаю, будут решать свои задачи. Не удивлён, что при таком подборе игроков, Олег Знарок уже заявил, что собирается строить игру от атаки.



Это вполне логично, поэтому, наверное, будет присутствовать разновидность бразильской футбольной системы – «Мы забьём сколько захотим, а вы – сколько сможете».



Так что дальше всё зависит от тренерского штаба, сможет ли он собрать пазл из такого мощного состава и добиться результата», — цитирует Зубова Bet On.