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Афанасьев: хочу показать тренерам «Нэшвилла», на что я способен

Афанасьев: хочу показать тренерам «Нэшвилла», на что я способен
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Российский форвард системы клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторз» Егор Афанасьев рассказал об ожиданиях от предстоящего сезона. Россиянин выразил готовность бороться за место в составе команды в НХЛ.

«Постараюсь сделать всё возможное, чтобы попасть в команду. Я провёл первый сезон на профессиональном уровне в Северной Америке. Полагаю, что он был довольно успешным.

Я сумел многому научиться, понял, как быть профессионалом, какой подход нужен к игре. Многому учился у старших партнёров, этот опыт был отличным.

Мне хочется стать сильнее и жёстче. Я являюсь довольно крупным парнем, постараюсь показать тренерам, на что я способен. Уход ряда игроков из «Нэшвилла» стал отличной мотивацией. Все хотят играть в НХЛ. А я — один из тех парней, которые хотят этого», — цитирует Афанасьева пресс-служба НХЛ.

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