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«Ак Барс» потерпел первое поражение в межсезонье, уступив «Спартаку»

«Ак Барс» потерпел первое поражение в межсезонье, уступив «Спартаку»
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В Москве состоялся очередной предсезонный матч. «Спартак» принимал «Ак Барс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

На 17-й минуте Дмитрий Вишневский открыл счёт и вывел «Спартак» вперёд. В начале второго периода Даниил Тарасов восстановил равновесие в счёте. Но ещё до перерыва Роман Старченко забросил вторую шайбу москвичей.

В третьем периоде команды обменялись результативными атаками. Сперва отличился Дмитрий Кугрышев, а затем уже в самой концовке шайбу забросил Александр Радулов.

«Ак Барс» потерпел первое поражение в нынешнее межсезонье. Ранее казанцы одержали три победы подряд. В свою очередь «Спартак» одержал первую победу после двух поражений подряд.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
14 августа 2022, воскресенье. 13:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Вишневский – 17:11 (5x4)   1:1 Тарасов (Панюков, Юдин) – 24:54 (5x5)   2:1 Старченко (Рубцов, Кин) – 38:04 (5x5)   3:1 Кугрышев (Хохлачёв) – 59:11 (en)   3:2 А. Радулов (Войнов, Галиев) – 59:45 (6x5)
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