«Ак Барс» потерпел первое поражение в межсезонье, уступив «Спартаку»

В Москве состоялся очередной предсезонный матч. «Спартак» принимал «Ак Барс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:2.



На 17-й минуте Дмитрий Вишневский открыл счёт и вывел «Спартак» вперёд. В начале второго периода Даниил Тарасов восстановил равновесие в счёте. Но ещё до перерыва Роман Старченко забросил вторую шайбу москвичей.



В третьем периоде команды обменялись результативными атаками. Сперва отличился Дмитрий Кугрышев, а затем уже в самой концовке шайбу забросил Александр Радулов.



«Ак Барс» потерпел первое поражение в нынешнее межсезонье. Ранее казанцы одержали три победы подряд. В свою очередь «Спартак» одержал первую победу после двух поражений подряд.