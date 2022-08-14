Канадский тренер поделился мнением о проблемах в развитии итальянского хоккея

Возглавлявший на двух последних чемпионатах мира сборную Италии канадский специалист Грег Айрленд прокомментировал проблемы в развитии итальянского хоккея.



«Несмотря на то что команда набрала всего один балл в групповом турнире, команда была развита не столько индивидуально, сколько как сплочённый коллектив. Сложности, с которыми столкнулась сборная Италии, заключались в том, что для многих игроков это были последние турниры в карьере и после них они заканчивали с большим спортом, также в команде было много молодых ребят.



Но тем не менее, как я уже сказал, наши основные козыри были в коллективной игре и работе, а не в индивидуальном мастерстве. Очень важно отметить то, что статистика таких сборных, как Германия, Швейцария, Латвия, Австрия, Венгрия, прогрессирует, становится всё лучше и лучше, в то время как показатели такой команды, как Италия, к сожалению, всё время как максимум находятся на одном уровне или вообще опускаются. Поэтому нужно стараться искать таких игроков, которые будут развиваться сами и развивать итальянский хоккей, особенно сильно это относится к молодому поколению хоккеистов из Италии.



Верил ли, что останемся в элите? Да, верил, потому что наша команда играла на очень хорошем уровне, и мы, считаю, должны были доводить до победы тот матч с Францией (1:2 ОТ. – Прим. «Чемпионата»). Знаете, очень сложно поставить победы на конвейер и выигрывать матч за матчем. У нас также были очень хорошие игры с командами Дании и Словакии, где нам, может быть, чуть-чуть не хватило мастерства и удачи. Мы смогли забросить четыре шайбы крепкой сборной Германии. Уверен, что национальная итальянская сборная способна за год вернуться в элитную группу», — сказал Айрленд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Гудкову.