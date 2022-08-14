Вудкрофт — о 6:1 с ЦСКА: отличный перформанс. Победа придаст «Динамо» уверенности
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал разгромную победу в товарищеской встрече над действующим обладателем Кубка Гагарина — московским ЦСКА (6:1).
«Отличная командная победа. Парни здорово себя проявили во всех компонентах игры: большинство и меньшинство, «пять на пять». Улучшили игру в защите. И контроль шайбы порадовал, принимали правильные решения. Когда все компоненты складываются, то можно контролировать большую часть игры. В общем, отличный перформанс. Победа придаст уверенность. Ведь ЦСКА – это действующий обладатель Кубка Гагарина», — приводит слова Вудкрофта пресс-служба белорусского клуба.
Следующий матч «Динамо» проведёт в среду, 24 августа, с владивостокским «Адмиралом» (17:00 мск).
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