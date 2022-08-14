С. Фёдоров подвёл итоги матча, в котором ЦСКА разгромно уступил минскому «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение в товарищеском матче с минским «Динамо» со счётом 1:6.
«В заявке команды на игру были вратари, которые на двоих cыграли меньше 20 матчей в МХЛ. Почему? Рабочий процесс. С основными вратарями всё хорошо? Да. Если вопрос так обстоит, то да. Они здоровы, проходят определённый тренировочный процесс. Плюс мы хотели Дмитрия Гамзина посмотреть в деле.
Увидели определённые моменты, которые понравились. В тех голах, которые мы пропустили, нам нужно было больше концентрации и внимания. Считаю, что минское «Динамо» сыграло в хороший атакующий хоккей. Крэйга Вудкрофта знаю очень хорошо. Примерно в такой хоккей они будут играть в сезоне. Хорошая для нас проверка. «Первый блин — блином», — как говорится.
Большое количество удалений в игре вызвано тем, что команда только начинает выходить из-под нагрузок? Нет, на нагрузки ссылаться не буду. Мы тренируемся для того, чтобы играть. Да, у нас последний день второго микроцикла. Считаю, что ребята хорошо отработали. Игра есть игра, и соперник был намного лучше, чем мы.
В этом сезоне ЦСКА решил не менять традиции и провёл сборы вновь в Минске? Знаете, наверное, это немного второстепенное. Самое важное, что для нас здесь есть всё самое необходимое. Прекрасная погода и экология. Прекрасные условия проживания. И тренировочные условия очень хорошие. Отмечу, что мы из Москвы всё равно должны были уехать и отдаться тренировочному процессу. Так было всегда. Это Минск, прекрасная Беларусь», — цитирует Фёдорова официальный сайт клуба.
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