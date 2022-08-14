Тарасов ответил на вопрос, какие задачи перед ним ставит тренерский штаб «Ак Барса»

Нападающий казанского «Ак Барса» Даниил Тарасов прокомментировал поражение во встрече с московским «Спартаком» (2:3), посвящённом памяти Владимира Шадрина.



«Мы своим звеном играем всю предсезонку, номинально выходим третьими или четвёртыми, но тут нет разницы между третьим и четвёртым звеном. Мы играем в хоккей, стараемся забивать и созидать, но самое главное – не пропускать голов.



В большинстве наша бригада играет с одним защитником, разыгрываем зонтик с четырьмя нападающими. У нас всё меняется – где-то так, где-то сяк. С первой бригадой всё понятно, а второе и третье – наигрывают нас. Посмотрим, что из этого получится», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Гудковым.