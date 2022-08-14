«Спартак» собрал 921 тыс. рублей на продаже билетов и атрибутики на игре памяти В. Шадрина

Московский «Спартак» собрал 921 тыс. рублей на продаже атрибутики и билетов на благотворительном матче памяти двукратного олимпийского чемпиона Владимира Шадрина с казанским «Ак Барсом», сообщает ТАСС.
Встреча, которая прошла на Малой спортивной арене «Лужники», завершилась победой красно-белых со счётом 3:2.
«Спартак» собрал 921 тыс. на атрибутике и билетах. Средства пойдут семье Шадрина и на возведение памятника легендарному хоккеисту клуба», — говорится в сообщении.
Напомним, Шадрин выступал за «Спартак» с 1965 по 1979 год, в составе клуба он стал трёхкратным чемпионом СССР (1967, 1969, 1976). Также он становился олимпийским чемпионом — 1972 и 1976, чемпионом мира (1970, 1971, 1973-1975). После завершения карьеры Шадрин был главным тренером «Спартака» (1984), работал в СДЮШОР клуба, а также работал вице-президентом «Спартака».
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