42-летний голкипер Хорошун продлил контракт с французским клубом

42-летний российский голкипер Сергей Хорошун подписал новый контракт с французским «Эпиналем», сообщает официальный сайт клуба.



Отмечается, что также он будет тренером вратарей всех команд системы клуба. Россиянин выступает за «Эпиналь» с 2019 года.



«Его вклад в раздевалку и профессионализм остаются важными для клуба, мы сможем продолжать извлекать выгоду из его опыта. Хорошун возьмет на себя роль тренера вратарей всех команд, от самых младших до основной», — говорится в сообщении.



В прошедшем сезоне Хорошун принял участие в шести матчах чемпионата Франции, отражая 88,6% бросков при коэффициенте надёжности 3,38.



Ранее вратарь выступал в Континентальной хоккейной лиге за подмосковный «Витязь» (2009-2010) и нижнекамский «Нефтехимик» (2008-2009). В общей сложности на счету Хорошуна 48 матчей в КХЛ, он отразил 89,9% бросков, пропуская в среднем 2,67 шайбы за встречу.