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Фетисов: если Овечкину удастся побить рекорд Гретцки, то это будет самый крутой подвиг

Фетисов: если Овечкину удастся побить рекорд Гретцки, то это будет самый крутой подвиг
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением, сможет ли капитан и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

«Рекорд Гретцки кажется самым непокоримым, и мы видим, что сейчас Овечкин близок к тому, чтобы его побить. Если это удастся, то это будет самый крутой подвиг. Желаю ему удачи, хорошо провести конец лета и без травм провести следующий сезон», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Отметим, что в настоящий момент на счету 36-летнего россиянина 780 шайб в регулярных сезонах, у Гретцки — 894 гола. Овечкин занимает третье место, на второй строчке — Горди Хоу с 801 заброшенной шайбой.

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