США минимально обыграли Швецию и вышли в 1/4 финала МЧМ-2022

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч группы В молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2022, в котором США принимали Швецию. Встреча завершилась победой номинальных хозяев со счётом 3:2.
В составе американской сборной дубль на свой счёт записал Мэтт Коронато. Ещё одну шайбу забросил Бретт Берард. Двумя результативными передачами отметился Логан Кули.
Шайбы сборной Швеции в этой игре забросили Эмиль Андре и Оке Стаккестад.
Таким образом, США одержали четвёртую победу кряду.
В турнирной таблице группы В США занимают первое место, набрав 12 очков. На втором месте располагается сборная Швеции, имея в своём активе шесть очков. Столько же очков у Германии.
Напомним, изначально МЧМ стартовал ещё в декабре 2021 года. Но тогда турнир был завершён досрочно из-за вспышки коронавируса.
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