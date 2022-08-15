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США минимально обыграли Швецию и вышли в 1/4 финала МЧМ-2022

США минимально обыграли Швецию и вышли в 1/4 финала МЧМ-2022
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч группы В молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2022, в котором США принимали Швецию. Встреча завершилась победой номинальных хозяев со счётом 3:2.

В составе американской сборной дубль на свой счёт записал Мэтт Коронато. Ещё одну шайбу забросил Бретт Берард. Двумя результативными передачами отметился Логан Кули.

Шайбы сборной Швеции в этой игре забросили Эмиль Андре и Оке Стаккестад.

Таким образом, США одержали четвёртую победу кряду.

В турнирной таблице группы В США занимают первое место, набрав 12 очков. На втором месте располагается сборная Швеции, имея в своём активе шесть очков. Столько же очков у Германии.

Напомним, изначально МЧМ стартовал ещё в декабре 2021 года. Но тогда турнир был завершён досрочно из-за вспышки коронавируса.

U20 ЧМ-2022. Группа B
15 августа 2022, понедельник. 05:00 МСК
США U20
Окончен
3 : 2
Швеция U20
1:0 Берард (Бордело, Хьюз) – 06:35 (5x4)   2:0 Коронато (Кули, Нис) – 25:37 (5x5)   3:0 Коронато (Слаггерт, Кули) – 45:26 (5x5)   3:1 Андре (Валлиндер, Магнуссон) – 51:38 (5x5)   3:2 Стаккестад (Андре, Олауссон) – 58:45 (6x4)
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