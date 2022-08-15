Пашков: посмотрим, справится ли Знарок с «Ак Барсом» при всём его тренерском опыте

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о составе «Ак Барса» и ответил на вопрос о том, главный ли казанский клуб фаворит на Востоке.



«По составу – именно главный фаворит. У Омска или Уфы, если объективно, против Казани игрового ресурса сегодня нет.

Но «Ак Барсу» предстоит провести очень сложную и, я бы сказал, тонкую тренерскую работу. Большая группа лидеров «Ак Барса» в возрасте, амбиции у всех огромные – и игровые, и финансовые, а работоспособность уже не максимальная.



Предыдущий тренер, как мне кажется, между всех этих огней сгорел.



Посмотрим, справится ли с этой командой Олег Знарок – при всём его тренерском опыте. Однозначного ответа на этот вопрос у меня нет», – цитирует Пашкова Russia-Hockey.