Пашков: посмотрим, справится ли Знарок с «Ак Барсом» при всём его тренерском опыте
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Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о составе «Ак Барса» и ответил на вопрос о том, главный ли казанский клуб фаворит на Востоке.
«По составу – именно главный фаворит. У Омска или Уфы, если объективно, против Казани игрового ресурса сегодня нет.
Но «Ак Барсу» предстоит провести очень сложную и, я бы сказал, тонкую тренерскую работу. Большая группа лидеров «Ак Барса» в возрасте, амбиции у всех огромные – и игровые, и финансовые, а работоспособность уже не максимальная.
Предыдущий тренер, как мне кажется, между всех этих огней сгорел.
Посмотрим, справится ли с этой командой Олег Знарок – при всём его тренерском опыте. Однозначного ответа на этот вопрос у меня нет», – цитирует Пашкова Russia-Hockey.
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