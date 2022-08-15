Официальный сайт НХЛ составил топ центральных форвардов. Малкин — 18-й, Макдэвид — 1-й

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал рейтинг лучших центральных нападающих лиги по версии редакции. Среди россиян в него вошёл только форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин. Он расположился на 18-м месте.



1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»).

2. Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»).

3. Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»).

4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»).

5. Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»).

6. Александр Барков («Флорида Пантерз»).

7. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

8. Патрис Бержерон («Бостон Брюинз»).

9. Себастьян Ахо («Каролина Харрикейнз»).

10. Мика Зибанежад («Нью-Йорк Рейнджерс»).

11. Брейден Пойнт («Тампа»).

12. Джей Ти Миллер («Ванкувер Кэнакс»).

13. Элиас Линдхольм («Калгари Флэймз»).

14. Назем Кадри (свободный агент).

15. Райан О’Райлли («Сент-Луис Блюз»).

16. Джек Айкел («Вегас Голден Найтс»).

17. Джек Хьюз («Нью-Джерси Девилз»).

18. Евгений Малкин («Питтсбург»).

19. Элиас Петтерссон («Ванкувер»).

20. Роберт Томас («Сент-Луис»).