Автор хет-трика в ворота Чехии — о Латвии в плей-офф МЧМ: вначале все над нами шутили

Нападающий молодёжной сборной Латвии Ральф Бергманис, оформивший хет-трик в матче с Чехией, поделился эмоциями от первого в истории МЧМ выхода латвийцев в плей-офф. В этом турнире они принимают участие из-за отстранения сборных России и Беларуси.



«Вначале все над нами шутили, говорили, что мы должны быть счастливы просто оказаться здесь. Но мы сотворили историю, и мы здесь, чтобы побеждать. Вчера игроки собрались без тренеров, и все говорили о победе в сегодняшней игре. Мы как одна большая семья», – цитирует Бергманиса официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).



Латвия сумела одержать первую победу на турнире после трёх поражений кряду – от Финляндии (1:6), Канады (2:5) и Словакии (2:3 Б).

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