Коронато — о победе над Швецией: мы вышли и сделали то, что должны были сделать

Нападающий молодёжной сборной США и автор дубля в матче со Швецией Мэтт Коронато прокомментировал победу над шведами на групповом этапе молодёжного чемпионата мира – 2022.

«Мы просто продолжаем быть последовательными, интенсивными, играть усердно, делать все детали правильно. Мы знали, что это будет грандиозная игра, они отличная команда. Мы вышли и сделали то, что должны были сделать. Все наши ребята внесли свой вклад», – цитирует Коронато официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Коронато в этом матче записал на свой счёт дубль. Ещё одну шайбу забросил Бретт Берард. Двумя результативными передачами отметился Логан Кули.

Таким образом, американцы после четырёх игр набрали 12 очков и заняли первое место в группе B.