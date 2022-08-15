Емелин — о 6:1 с ЦСКА: играли в свой хоккей и поэтому добились такого результата

Защитник минского «Динамо» Алексей Емелин поделился мнением о победе над ЦСКА в контрольном матче со счётом 6:1.

«Хорошая победа. Было видно, что команда начала цепляться за ту систему игры, которую нам объясняет тренер. Стали играть более правильно, допускать меньше ошибок. Трудно было предположить, что будет такой счёт, но мы старались, играли в свой хоккей и поэтому добились такого результата.

Такие победы придают уверенности, тем более столько голов забили. Сможем в лучшей форме подойти к сезону. Ребята из Северной Америки легко вливаются, у нас много англоговорящих. Молодые ребята тоже. У нас отличный коллектив.

Из ЦСКА никого не подначивал, не то время. Да и вообще это не очень хорошая вещь. Надо работать. Чувствуется, что в Минске народ любит хоккей. Надеюсь, сможем радовать болельщиков как можно чаще в этом сезоне», – сказал Емелин в интервью YouTube-каналу минчан.