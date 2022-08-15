Реакция игроков сборной Латвии на исторический выход в четвертьфинал МЧМ. Видео

Молодёжная сборная Латвии обыграла команду Чехии со счётом 5:2 на групповом этапе молодёжного чемпионата мира – 2022 и впервые в истории вышла в плей-офф. Отметим, что латвийцы принимают участие в турнире из-за отстранения сборных России и Беларуси.



Видео с реакцией латвийцев на исторический выход в плей-офф можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».



Латвия сумела одержать первую победу на турнире после трёх поражений кряду – от Финляндии (1:6), Канады (2:5) и Словакии (2:3 Б). В этом матче за Чехию забили Михал Гут и Станислав Свозил. У Латвии отличились Мартин Лавиньш, Райнерс Руллерс, также хет-трик на счету Ральфа Бергманиса.

Напомним, групповой этап завершится завтра, 16 августа.