Реакция игроков сборной Латвии на исторический выход в четвертьфинал МЧМ. Видео
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Молодёжная сборная Латвии обыграла команду Чехии со счётом 5:2 на групповом этапе молодёжного чемпионата мира – 2022 и впервые в истории вышла в плей-офф. Отметим, что латвийцы принимают участие в турнире из-за отстранения сборных России и Беларуси.
Видео с реакцией латвийцев на исторический выход в плей-офф можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Латвия сумела одержать первую победу на турнире после трёх поражений кряду – от Финляндии (1:6), Канады (2:5) и Словакии (2:3 Б). В этом матче за Чехию забили Михал Гут и Станислав Свозил. У Латвии отличились Мартин Лавиньш, Райнерс Руллерс, также хет-трик на счету Ральфа Бергманиса.
Напомним, групповой этап завершится завтра, 16 августа.
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