Новичок «Витязя», выбранный во втором раунде драфта, объяснил, почему не дебютировал в НХЛ

Защитник «Витязя» Жереми Руа рассказал, почему ему не удалось дебютировать в НХЛ, несмотря на то что его выбрали во втором раунде драфта НХЛ.
«Драфт под 31-м номером и ноль матчей в НХЛ? Я получил две серьёзные травмы – сначала, когда был мой последний год в юниорах, а затем в первый год в профессионалах, уже находясь в системе «Сан-Хосе». Это сразу откинуло меня на несколько шагов назад, хотя я был достаточно близок к тому, чтобы дебютировать в НХЛ, до того, как получал повреждения. Думаю, что это повлияло на такой уровень оценки моих возможностей.
Переезд в Словакию? Я просто немного устал воевать за игровое время на льду в АХЛ и захотел попробовать что-то новое. Появился вариант со «Зволеном», я получил от них хорошее предложение, тем более там целый год играл хорошо знакомый мне хоккеист, который дал положительные рекомендации по поводу клубной организации и лиги в целом, поэтому я решил попробовать европейский хоккей», – сказал Руа в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Гудкову.
Полное интервью с Жереми Руа читайте на «Чемпионате».
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