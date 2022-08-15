«Верю, что в ноябре-декабре вернусь». Амиров рассказал о лечении от рака

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров рассказал о лечении от опухоли.
«Всё хорошо, тренируюсь. Выхожу на лёд, работаю на земле — всё как обычно. Работаю по индивидуальной программе, почти в полную силу. Продолжаю пить курс витаминов до сентября, всё, что мне необходимо, я делаю. Пять дней я пью таблетки на ночь плюс таблетки от тошноты.
Дата возвращения в строй? Верю, что в ноябре-декабре вернусь.
Лучевая терапия? Был как будто немного в тумане, как пакет на голову надели. Я тренировался в Германии, после тренировок мне становилось легче. Иногда не хотелось, пропускал. Старался делать пробежки, в зале немного работал.
Когда я не хотел тренироваться, меня заставляли родители — спасибо им, что всегда были со мной. Врач тоже рекомендовал не прекращать тренировки.
Да, поначалу было психологически тяжеловато. Но, вы знаете, я верующий человек. Уверовал в бога, когда был в Германии. Вера помогала не упасть, оставаться позитивным.
Не надо ли уже бриться налысо? Нет. Да у меня начали понемногу выпадать волосы, поэтому я решил побриться. А сейчас уже заново отращиваю.
Как помогли в «Торонто»? Они поддерживали меня, записали видео, было приятно. Помогали в лечении, финансово — большая благодарность им, как и «Салавату Юлаеву». Поддержка была со всех сторон.
Правда, что всё пошло после столкновения в матче с «Северсталью»? Врачи сами точно не знают. Может быть, и это спровоцировало рост. После удара я чувствовал себя тяжеловато, а в сентябре-октябре я узнал, что может быть такой диагноз. А в январе сделал биопсию и узнал диагноз. Были проблемы с концентрацией — изначально было просто сотрясение. Сначала не поверил: мне 20 лет, откуда такое? Было волнение, конечно. С психологом не общался. Друзья, родственники постоянно подбадривали, я не мог опустить руки.
Почему «Торонто» долго не объявлял? Не хотели сначала говорить, но потом начались слухи. Решили, что правильно сказать официально.
Много ли жалости со стороны людей? Да у меня и сейчас часто спрашивают: «Как здоровье?» Подбешивает иногда, конечно. Я здоровый человек, тренируюсь — не надо этого спрашивать», – цитирует Амирова «Спорт-экспресс».
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