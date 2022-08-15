Новичок «Витязя» рассказал, как авиакомпания потеряла его багаж при перелёте в Минск

Защитник «Витязя» Жереми Руа рассказал об инциденте с его багажом, который был потерян при перелёте.
«На самом деле это не смешно. Авиакомпания потеряла мой баул и все мои клюшки. До сих пор моих клюшек у меня нет, и я думаю, что мне придётся что-то с этим придумывать и искать выход из ситуации. Багаж найти очень трудно, так как у меня была одна пересадка в Стамбуле, а также другие какие-то более мелкие остановки и пересадки во время моего путешествия из Северной Америки в Беларусь, так что отследить, где именно потерялись мои клюшки, почти нереально.
Я думал, что мои вещи мне вернут достаточно быстро. Все, с кем я общался, успокаивали и говорили: «Ты получишь их завтра». Но прошла неделя, прежде чем я хотя бы получил свой баул. И вот уже три недели клюшек нет вообще – играю теми, что мне предоставили клуб и партнёры», – сказал Руа в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Гудкову.
Полное интервью с Жереми Руа читайте на «Чемпионате».
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