Руа: «Ак Барс» точно займёт одно из двух первых мест в Восточной конференции
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Защитник «Витязя» Жереми Руа поделился мнением о составе казанского «Ак Барса».
«У них отличная команда, много глубины. Я имею в виду не только длинную скамейку, но и то, что у них много различных вариантов комбинаций и действий на льду в самых разных игровых ситуациях. «Ак Барс» располагает отличными хоккеистами. Очевидно, что хотя я пока и не видел большинство команд в лиге, но, исходя из моего представления об уровне КХЛ, казанцы – одна из сильнейших команд России, способная бороться за самые высокие места. Думаю, они точно займут одно из двух первых мест в своей конференции», – сказал Руа в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Гудкову.
Читайте полное интервью с Жереми Руа на «Чемпионате».
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