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Канадский защитник «Витязя» рассказал о реакции семьи на решение игрока переехать в Россию

Канадский защитник «Витязя» рассказал о реакции семьи на решение игрока переехать в Россию
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Защитник «Витязя» Жереми Руа рассказал о решении переехать в Россию и отношении к этому со стороны семьи.

«Нормально отнеслась. Они рады, что у меня есть возможность проявить себя в КХЛ и показать, на что я способен на таком высоком уровне. Особенно отец, так как мама не особенно следит за хоккеем, а папа знает, что КХЛ – одна из сильнейших лиг в мире, поэтому все довольны!» – сказал Руа в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Гудкову.

Напомним, в 2015 году хоккеист был выбран «Сан-Хосе Шаркс» во втором раунде драфта НХЛ под общим 31-м номером. Однако из-за нескольких травм защитник не смог дебютировать в Национальной хоккейной лиге.

Читайте полное интервью с Жереми Руа на «Чемпионате».

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