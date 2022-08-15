Воронков и Чибриков подрались в контрольном матче «Ак Барса» и «Спартака»

В эти минуты в Москве на арене «Лужники» проходит контрольный матч, в котором московский «Спартак» встречается с казанским «Ак Барсом». На момент написания новости идёт 42-я минута матча, казанцы ведут в счёте – 4:1 (0:0, 3:1, 1:0).

По ходу матча форвард «Ак Барса» Дмитрий Воронков и нападающий «Спартака» Никита Чибриков подрались, причем форвард «Ак Барса» практически не позволил сопернику ударить себя. Видео с эпизодом казанский клуб опубликовал в своём телеграм-канале.

«Воронков есть Воронков», – с такой подписью пресс-служба казанцев опубликовала видео.

Ранее в матче отличились Дмитрий Кагарлицкий, Никита Лямкин, Михаил Глухов и Александр Радулов – у «Ак Барса», Илья Талалуев – у «Спартака».