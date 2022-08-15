СКА провёл двусторонний матч на сборе в Сочи, Яшкин отметился голом
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Петербургский СКА в эти дни проводит предсезонный сбор в Сочи. Сегодня, 15 августа, петербуржцы провели двусторонку, в рамках которой победу одержала команда синих.
Составы:
Белые:
Иванов (Сидоров);
Пашнин – Грант, Швец-Роговой – Моисеев – Зыков;
Камалов – Мищенко, Комаров – Цицюра – Галимов;
Волков – Кабуш – Кетов, Солянников, Рукавишников, Кирсанов.
Синие:
Самонов (Герасимюк);
Педан – Ожиганов, Жафяров – Хуснутдинов – Хайруллин;
Фальковский – Никишин, Фёдоров – Воробьёв – Яшкин;
Бучельников – Танков – Грошев, Пыленков – Коромыслов.
В этой встрече голами отметились Максим Грошев, Дмитрий Бучельников и Дмитрий Яшкин.
Также команды провели овертайм, в котором Михаил Воробьёв принёс также победу синим.
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