СКА провёл двусторонний матч на сборе в Сочи, Яшкин отметился голом

Петербургский СКА в эти дни проводит предсезонный сбор в Сочи. Сегодня, 15 августа, петербуржцы провели двусторонку, в рамках которой победу одержала команда синих.



Составы:



Белые:

Иванов (Сидоров);

Пашнин – Грант, Швец-Роговой – Моисеев – Зыков;

Камалов – Мищенко, Комаров – Цицюра – Галимов;

Волков – Кабуш – Кетов, Солянников, Рукавишников, Кирсанов.

Синие:

Самонов (Герасимюк);

Педан – Ожиганов, Жафяров – Хуснутдинов – Хайруллин;

Фальковский – Никишин, Фёдоров – Воробьёв – Яшкин;

Бучельников – Танков – Грошев, Пыленков – Коромыслов.



В этой встрече голами отметились Максим Грошев, Дмитрий Бучельников и Дмитрий Яшкин.



Также команды провели овертайм, в котором Михаил Воробьёв принёс также победу синим.