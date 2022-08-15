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СКА провёл двусторонний матч на сборе в Сочи, Яшкин отметился голом

СКА провёл двусторонний матч на сборе в Сочи, Яшкин отметился голом
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Петербургский СКА в эти дни проводит предсезонный сбор в Сочи. Сегодня, 15 августа, петербуржцы провели двусторонку, в рамках которой победу одержала команда синих.

Составы:

Белые:
Иванов (Сидоров);
Пашнин – Грант, Швец-Роговой – Моисеев – Зыков;
Камалов – Мищенко, Комаров – Цицюра – Галимов;
Волков – Кабуш – Кетов, Солянников, Рукавишников, Кирсанов.

Синие:
Самонов (Герасимюк);
Педан – Ожиганов, Жафяров – Хуснутдинов – Хайруллин;
Фальковский – Никишин, Фёдоров – Воробьёв – Яшкин;
Бучельников – Танков – Грошев, Пыленков – Коромыслов.

В этой встрече голами отметились Максим Грошев, Дмитрий Бучельников и Дмитрий Яшкин.

Также команды провели овертайм, в котором Михаил Воробьёв принёс также победу синим.

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