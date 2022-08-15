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«Было важно подчеркнуть аутентичность». «Барыс» представил новый логотип клуба

«Было важно подчеркнуть аутентичность». «Барыс» представил новый логотип клуба
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Хоккейный клуб «Барыс» на официальном сайте представил обновлённый логотип команды.

«Для нас было важно сделать его не только более свежим и современным, но и подчеркнуть аутентичность клуба.

Базисом фирменного знака стал узнаваемый снежный барс. Пятнистый паттерн в его верхней части состоит из графических элементов, которые символизируют главные достопримечательности Нур-Султана. А центральный элемент создан по примеру традиционных орнаментов. Получилось колоритно», — говорится в заявлении клуба.

Также отмечается, что больше деталей о новом логотипе болельщики смогут узнать из шоу перед открытием матча «Барыс» — «Автомобилист», которое состоится на «Барыс-Арене» во вторник, 16 августа, в 16:00 мск.

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