Знарок подвёл итоги двух контрольных матчей «Ак Барса» со «Спартаком»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок поделился мнением о двух предсезонных матчах клуба со «Спартаком» (2:3 и 7:4).
«Получилось два разных матча со «Спартаком», сегодняшний результат – это результат разбора тренеров? Нет, вчера у соперника играл один состав, сегодня другой, скорее, связано с этим.
В концовке матча «Ак Барс» пропустил две шайбы, это потеря концентрации? Наверное, решили, что всё уже в порядке. Нужно играть до конца. Дмитрий Кагарлицкий вернулся в звено Шипачёва, сделал хет-трик. Можно ли говорить, что он закрепился там? Будем смотреть, в принципе, он провёл хороший матч, кое-что мы увидели, да.
Имеет ли значение на предсезонке, кто из вратарей победил и кто сколько пропустил? Эти вопросы решает тренер вратарей.
В целом поездка с плюсом, конечно, потому что каждая игра на вес золота. Очень здорово, что провели эти матчи», — приводит слова Знарка пресс-служба казанцев.
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