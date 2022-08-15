«Сочи» подписал контракт с экс-защитником «Локомотива» и рижского «Динамо» Гормли

Защитник Брэндон Гормли подписал контракт с хоккейным клубом «Сочи», сообщает телеграм-канал клуба.



Отмечается, что 30-летний канадский игрок подписал односторонний контракт сроком на один год.



В Континентальной хоккейной лиге Гормли выступал в прошлом сезоне за рижское «Динамо» и «Локомотив», провёл в общей сложности 31 матч и набрал 12 (1+11) очков при показателе полезности «-10».



Защитник был задрафтован «Аризоной Койотс» в первом раунде драфта НХЛ — 2010 под общим 13-м номером. В НХЛ Гормли выступал за «Аризону» и «Колорадо Эвеланш», сыграл 58 игр и записал на свой счёт 5 (2+3) очков. Шесть сезонов хоккеист провёл в АХЛ, играл также в Европе за различные клубы Швеции, Финляндии и Германии.