Кагарлицкий рассказал об игре в звене с Шипачёвым и Радуловым в матче со «Спартаком»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий после предсезонного матча со «Спартаком» (7:4) рассказал о возвращение в тройку к Вадиму Шипачёву и Александру Радулову.



«Рад вернуться в тройку к Вадиму Шипачёву и Александру Радулову? Хорошо, что сегодня так получилось. Конечно, с такими ребятами всегда приятно играть. Но и до этого у меня отличное звено было — с Кирюхой Петровым, Сэмом [Кириллом Семёновым] тоже хорошо играли. Сегодня играли такой тройкой, завтра — иначе. Все понимают, что у нас хорошая команда, каждый с каждым может сыграть. Не зацикливаемся на этом.



Какой гол по исполнению был сложнее? Наверное, второй. Кирюха Панюков отдал, шайба на вытянутых руках была, получился не очень сильный бросок. Если честно, даже не думал, что она зайдёт. В первом голе Вадик очень удобно выложил шайбу под бросок, а во втором Киря не очень видел, где я нахожусь, дал немного наотмашь. А вообще, самый сложный гол — третий (смеётся). Кричал Вадику, чтобы сам забивал, а он поступил по хоккейным правилам — отдал на хет-трик.



Тренерский штаб с нами хорошо поговорил [после поражения в первом матче], сами ребята разозлились. Никто вчера не хотел уступать, но, видимо, плохо подошли к игре. Сделаем выводы, в том числе по сегодняшнему матчу. Считаю, мы не должны так в концовке с 6:2 доводить до 6:4», — цитирует Кагарлицкого пресс-служба клуба.