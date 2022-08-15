«Витязь» подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга»
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Нападающий Скотт Уилсон договорился о подписании контракта с подмосковным «Витязем», сообщает телеграм-канал клуба.
Срок соглашения с 30-летним хоккеистом в настоящий момент неизвестен.
В прошедшем сезоне Уилсон выступал в Американской хоккейной лиге за «Шарлотт Чекерс», в его активе 71 проведённая встреча, в которых он набрал 40 (24+16) очков при полезности «-4». В плей-офф на его счету семь встреч и три результативные передачи.
Ранее форвард выступал в Национальной хоккейной лиге за «Питтсбург Пингвинз», «Детройт Ред Уингз» и «Баффало Сэйбрз». В общей сложности он сыграл в НХЛ 193 матча, набрав 51 (20+31) очко. Отметим, что в 2017 году Уилсон стал обладателем Кубка Стэнли в составе «пингвинов».
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