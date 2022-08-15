Фетисов резко отреагировал на 18-е место Малкина в рейтинге центрфорвардов от сайта НХЛ
Поделиться
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о рейтинге центральных нападающих от официального сайта Национальной хоккейной лиги, в котором российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин располагается на 18-м месте.
«Нужно в жопу засунуть эти рейтинги. И без них понятно, что Женя Малкин в принципе лучший центрфорвард современности, тут и без них это всё понятно», – приводит слова Фетисова «РБК-Спорт».
Отметим, что в пятёрку лучших центрфорвардов по версии сайта НХЛ входят: Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз», 1-е место), Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс», 2-е), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш», 3-е), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 4-е), Сидни Кросби («Питтсбург», 5-е).
Комментарии
- 15 августа 2022
-
20:59
-
20:41
-
20:34
-
19:43
-
18:29
-
18:21
-
17:43
-
17:04
-
16:29
-
16:20
-
15:55
-
15:50
-
15:10
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:23
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
12:37
-
12:12
-
11:49
-
11:25
-
11:04
-
10:31
-
09:56
-
09:37
-
09:20
-
08:40
-
08:24
-
07:38
-
03:40
- 14 августа 2022
-
23:40
-
22:59
Партнерский контент