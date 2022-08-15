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Фетисов резко отреагировал на 18-е место Малкина в рейтинге центрфорвардов от сайта НХЛ

Фетисов резко отреагировал на 18-е место Малкина в рейтинге центрфорвардов от сайта НХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о рейтинге центральных нападающих от официального сайта Национальной хоккейной лиги, в котором российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин располагается на 18-м месте.

«Нужно в жопу засунуть эти рейтинги. И без них понятно, что Женя Малкин в принципе лучший центрфорвард современности, тут и без них это всё понятно», – приводит слова Фетисова «РБК-Спорт».

Отметим, что в пятёрку лучших центрфорвардов по версии сайта НХЛ входят: Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз», 1-е место), Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс», 2-е), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш», 3-е), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 4-е), Сидни Кросби («Питтсбург», 5-е).

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Официальный сайт НХЛ составил топ центральных форвардов. Малкин — 18-й, Макдэвид — 1-й
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