Ротенберг рассказал, что форвард СКА Бардаков был арбитром во время двусторонки команды

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что нападающий клуба Захар Бардаков был арбитром во время двусторонки команды.



«Старт сезона всё ближе, поэтому особое внимание сейчас уделяем наигрыванию сочетаний. Сегодня провели двусторонку, посмотрели в деле, как уже ставшие привычными, так и абсолютно новые связки.



Впервые сыграл Дмитрий Яшкин и сразу же отметился заброшенной шайбой – это как раз то, что мы от него ждём. Все молодцы, хорошо показали себя, зарядились эмоциями, которые во время тяжёлого микроцикла особенно важны.



А в роли арбитров выступили не только наши тренеры, но и в нестандартном амплуа попробовал себя Захар Бардаков. Для него такой опыт тоже будет полезен. Нагрузку не сбавляем, поэтому вечерняя тренировка снова была в формате «городка». Взяли хороший темп и работаем с правильным настроением. Продолжаем, сбор в Сочи в самом разгаре!» – написал Ротенберг в своём телеграм-канале.