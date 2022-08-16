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Джотанан Юбердо из «Калгари» решил пожертвовать свой мозг после смерти для исследований

Джотанан Юбердо из «Калгари» решил пожертвовать свой мозг после смерти для исследований
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29-летний канадский нападающий «Калгари Флэймз» Джонатан Юбердо пообещал пожертвовать свой мозг канадскому проекту Enlist для исследования черепно-мозговых травм. Об этом сообщает Sportsnet.

«Как игрок НХЛ, я очень хорошо осведомлён о последствиях черепно-мозговых травм, сотрясений мозга и связи с другими проблемами психического здоровья. Я горжусь тем, что поддерживаю канадских военных ветеранов, пообещав пожертвовать свой мозг проекту Enlist и поддержать исследования, направленные на улучшение качества жизни всех военнослужащих, которые так храбро и мужественно служили нашей стране», — объяснил своё решение Юбердо.

Бывший астронавт Марк Гарно, звезда Калли Армстронг и генерал-майор Денис Томпсон также присоединились к 170 военнослужащим и ветеранам канадских вооруженных сил, принявшим участие в церемонии, отмечается в заявлении Project Enlist Canada.

Бен Лавджой был первым действующим игроком НХЛ, который пообещал пожертвовать свой мозг в 2017 году. 38-летний форвард не играл в лиге с 2019 года.

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