Швеция обыграла Германию в заключительном матче группового этапа МЧМ-2022

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2022, в котором сошлись представители группы В – сборные Швеции и Германии. Встреча завершилась победой номинальных хозяев со счётом 4:2.
В составе победителей отличились Оскар Олауссон, Оскар Магнуссон, а также дубль на свой счёт записал Даниэль Юнгман. У гостей забивали Беннет Росми и Лука Мюнценбергер.
Таким образом, Швеция выиграли три из четырёх матчей и заняла второе место в группе В, обеспечив себе выход в 1/4 плей-офф.
Германия, в свою очередь, потерпела второе поражение на турнире и заняла третье место в группе, набрав шесть очков. Немецкая сборная также сыграет в плей-офф турнира.
Напомним, победителем группы А стала сборная Канады, выиграв все матчи группового этапа.
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