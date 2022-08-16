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Швеция обыграла Германию в заключительном матче группового этапа МЧМ-2022

Швеция обыграла Германию в заключительном матче группового этапа МЧМ-2022
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2022, в котором сошлись представители группы В – сборные Швеции и Германии. Встреча завершилась победой номинальных хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей отличились Оскар Олауссон, Оскар Магнуссон, а также дубль на свой счёт записал Даниэль Юнгман. У гостей забивали Беннет Росми и Лука Мюнценбергер.

Таким образом, Швеция выиграли три из четырёх матчей и заняла второе место в группе В, обеспечив себе выход в 1/4 плей-офф.

Германия, в свою очередь, потерпела второе поражение на турнире и заняла третье место в группе, набрав шесть очков. Немецкая сборная также сыграет в плей-офф турнира.

Напомним, победителем группы А стала сборная Канады, выиграв все матчи группового этапа.

U20 ЧМ-2022. Группа B
16 августа 2022, вторник. 05:00 МСК
Швеция U20
Окончен
4 : 2
Германия U20
0:1 Росми (Дзямбор, Швайгер) – 04:00 (5x5)   1:1 Олауссон (Андре, Леккеримяки) – 05:52 (5x4)   2:1 Юнгман (Ольссон, Люселль) – 12:29 (5x5)   3:1 Магнуссон (Андре, Гранс) – 13:56 (5x5)   4:1 Юнгман (Нидербах, Леккеримяки) – 45:46 (5x4)   4:2 Мюнценбергер (Леонхардт) – 59:52 (5x5)
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