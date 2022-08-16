Стали известны пары 1/4 финала молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2022

16 августа в Эдмонтоне (Канада) прошёл заключительного игровой день в рамках группового этапа молодёжного чемпионата мира 2022 года по хоккею.



По его итогам стали известны все четвертьфинальные пары плей-офф.



Четвертьфиналы МЧМ-2022:



Канада — Швейцария;

США — Чехия;

Финляндия — Германия;

Швеция — Латвия.



Все матчи состоятся в среду, 17 августа. Полуфинальные встречи пройдут 19-20 августа, матч за третье место и финал — в ночь с 20 на 21 августа мск.



Напомним, молодёжный чемпионат мира должен был пройти в декабре 2021 года — январе 2022 года, но был приостановлен и перенесён из-за тяжёлой коронавирусной ситуации. Сборная России по хоккею была дисквалифицирована с турнира по решению ИИХФ, её заменила команда Латвии.