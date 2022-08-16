Коваленко: какие могут быть ошибки в подготовке у Ларионова? У него огромный опыт

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко поделился мнением о критике работы главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова.



«В Нижнем Новгороде у «Торпедо» наметились проблемы — команда дважды проиграла «Сибири», после чего пошла критика нового главного тренера Игоря Ларионова? Был на одной из этих игр, не увидел форс-мажора. Команда много лет играла в один стиль, несколько упрощённый, с приходом Ларионова делается ставка на другой — с контролем шайбы и комбинациями. Такой сложный переход легко не даётся, в команде много молодёжи, необходима адаптация.



«Сибирь», наоборот, сыграла очень просто, с акцентом на оборону и на забросы к воротам соперника. Матчи с такими прагматичными соперниками для становления нового «Торпедо» очень полезны.



Критики Ларионова говорят, что команда не получает нагрузок, необходимых для прохождения сезона-марафона?

Честно скажу, для меня это смешно. У Ларионова — огромный опыт подготовки к сезону, по обе стороны океана. Рядом такие ребята, как, например, Михаил Васильев, Николай Хабибулин или Андрей Козырев, которые тоже знают о хоккее всё. Ну какие в такой ситуации могут быть ошибки в подготовке?!



Критикам хотелось бы увидеть в «Торпедо» больше «земли» и беговой работы. Да, в советском хоккее летом мы «умирали» — это и «земля», и беготня под нагрузками, и тесты Купера, и так далее. Но с тех пор искусство подготовки ушло далеко вперёд, в частности теперь много работы на велотренажёрах, позволяющей снизить опасные нагрузки, например, на колени.



Помню, как в своё время североамериканские ребята из НХЛ были шокированы, когда я им рассказывал, как в июле по советской системе начинаю подготовку к сезону. Им казалось, что такие нагрузки человеческий организм принять не может, но мы были к ним приучены. Сегодня, повторюсь, «умирать» уже не нужно, много дозированной и индивидуальной работы в зале и на тренажёрах. Она продолжается и в отпуске, чтобы организм не выходил из тонуса», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.