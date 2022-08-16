Форвард сборной Канады Мактавиш лидирует в гонке бомбардиров и снайперов на МЧМ-2022

Нападающий молодёжной сборной Канады по хоккею Мэйсон Мактавиш лидирует в списке бомбардиров МЧМ-2022.
19-летний нападающий за четыре проведённых встречи стал автором семи заброшенных шайб, также на его счету шесть результативных передач. В заключительной для Канады игре на групповом этапе с Финляндией (6:3) Мактавиш заработал 3 (1+2) балла.
В гонке бомбардиров канадец опережает двух игроков сборной Финляндии – Йоакима Кемелля и Аату Рятю, в активе которых по девять баллов.
Также Мактавиш возглавляет список лучших снайперов турнира, на три гола опережая Картера Мазура и Мэтта Коронато (оба — США).
Рекордсменом по очкам за один турнир является швед Петер Форсберг (1993 год, 31 очко, 7+24 в семи матчах), по заброшенным шайбам – Маркус Нэслунд (Швеция, 1993 год, 13 шайб в семи встречах).
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