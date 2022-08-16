«Этот парень может доминировать». Аналитик NHL Network — об ожиданиях от Айкела в сезоне

Бывший игрок клубов Национальной хоккейной лиги, аналитик NHL Network Майкл Рапп поделился ожиданиями от выступления в новом сезоне НХЛ форварда «Вегас Голден Найтс» Джека Айкела.



«Этот парень может доминировать. Я очень хочу увидеть, покажет ли он всем в этом сезоне: «Я готов. Я прежний Джек Айкел, и я готов сделать следующий шаг». И если он это сделает, это может иметь большое значение для «Вегаса», – приводит слова Раппа официальный сайт НХЛ.



Напомним, в недавнем рейтинге лучших центрфорвардов лиги 25-летний нападающий занял 16-е место. В пятёрку вошли Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз», 1-е место), Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс», 2-е), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш», 3-е), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 4-е) и Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз», 5-е).