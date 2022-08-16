«Этот парень может доминировать». Аналитик NHL Network — об ожиданиях от Айкела в сезоне

Бывший игрок клубов Национальной хоккейной лиги, аналитик NHL Network Майкл Рапп поделился ожиданиями от выступления в новом сезоне НХЛ форварда «Вегас Голден Найтс» Джека Айкела.
«Этот парень может доминировать. Я очень хочу увидеть, покажет ли он всем в этом сезоне: «Я готов. Я прежний Джек Айкел, и я готов сделать следующий шаг». И если он это сделает, это может иметь большое значение для «Вегаса», – приводит слова Раппа официальный сайт НХЛ.
Напомним, в недавнем рейтинге лучших центрфорвардов лиги 25-летний нападающий занял 16-е место. В пятёрку вошли Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз», 1-е место), Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс», 2-е), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш», 3-е), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 4-е) и Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз», 5-е).
- 16 августа 2022
-
09:37
-
09:29
-
08:59
-
08:17
-
07:31
-
03:48
-
00:39
- 15 августа 2022
-
23:42
-
23:00
-
22:16
-
21:48
-
20:59
-
20:41
-
20:34
-
19:43
-
18:29
-
18:21
-
17:43
-
17:04
-
16:29
-
16:20
-
15:55
-
15:50
-
15:10
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:23
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
12:37
-
12:12
-
11:49
-
11:25