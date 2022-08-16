«Нефтехимик» сообщил, что форвард Бикмуллин пропустит два месяца из-за перелома кисти

Пресс-служба нижнекамского «Нефтехимика» сообщила информацию о состоянии здоровья нескольких хоккеистов клуба.



Нападающий Рафаэль Бикмуллин на тренировке получил перелом кисти, ориентировочные сроки восстановления — два месяца, форвард Денис Вихарев пропустит две недели из-за сотрясения мозга, а защитник Глеб Семёнов из-за травмы ступни также выбыл из строя на две недели.



Сегодня, 16 августа, «Нефтехимик» сыграет свой первый матч в рамках предсезонного турнира Кубок президента Республики Казахстан с магнитогорским «Металлургом». Начало встречи, которая пройдёт в Нур-Султане на «Барыс-Арене» — в 12:00 мск.



В первом матче нового регулярного сезона КХЛ «Нефтехимик» сыграет в гостях с ЦСКА (3 сентября).