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«Нефтехимик» сообщил, что форвард Бикмуллин пропустит два месяца из-за перелома кисти

«Нефтехимик» сообщил, что форвард Бикмуллин пропустит два месяца из-за перелома кисти
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Пресс-служба нижнекамского «Нефтехимика» сообщила информацию о состоянии здоровья нескольких хоккеистов клуба.

Нападающий Рафаэль Бикмуллин на тренировке получил перелом кисти, ориентировочные сроки восстановления — два месяца, форвард Денис Вихарев пропустит две недели из-за сотрясения мозга, а защитник Глеб Семёнов из-за травмы ступни также выбыл из строя на две недели.

Сегодня, 16 августа, «Нефтехимик» сыграет свой первый матч в рамках предсезонного турнира Кубок президента Республики Казахстан с магнитогорским «Металлургом». Начало встречи, которая пройдёт в Нур-Султане на «Барыс-Арене» — в 12:00 мск.

В первом матче нового регулярного сезона КХЛ «Нефтехимик» сыграет в гостях с ЦСКА (3 сентября).

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