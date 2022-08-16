Журналист Iltalehti — о МЧМ-2022: никто не скучает по России в Эдмонтоне

Журналист финского издания Iltalehti Тимо Куннари прокомментировал отсутствие России на молодёжном чемпионате мира — 2022.



«В Эдмонтоне никто не скучает по России. Россиянам запрещён вход на большую часть спортивных мероприятий по всему миру. Хотя и не на все, потому что есть ещё федерации и организаторы соревнований, которые включают россиян в свои мероприятия.



Какая жалость. Международная федерация хоккея исключила Россию и её верную рабочую лошадку Беларусь из своих турниров. Россия, естественно, не участвует в молодёжном чемпионате мира в Эдмонтоне. Да и назойливые соседи с востока, которые диктуют свои правила, никому не нужны. Особенно сейчас, когда Латвия вошла в историю.



Латвия заняла третье место в группе А и впервые в истории вышла в четвертьфинал. Страна празднует. Она была включена в состав участников после того, как выгнали Россию. Место России в спортивном плане заполнено превосходно», — говорится в материале.