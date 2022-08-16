Амиров: когда прилетел из Германии, мне вручили повестку. Сказали, через три дня забирают

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров рассказал, как разрешил вопрос с военной службой.
«Понравилось в Германии? Смог бы жить там? Честно, не смог бы. Это скорее для тех, кому за 40 или за 50. Может быть, в другом настроении я бы по-другому почувствовал. Ходил на футбол? Только на хоккей. Там русский тренерский штаб с Игорем Захаркиным, я был в раздевалке, познакомился со всеми.
Как решил вопрос с армией? Когда прилетел из Германии, ко мне домой пришли, вручили повестку – снимали на камеру при этом. Говорят, через три дня вас забирают. Потом пошёл в военкомат, оформил документы, и меня списали», – приводит слова Амирова «Спорт-экспресс».
Напомним, в феврале 2022 года стало известно об опухоли головного мозга у 20-летнего форварда. Амиров прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии.
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