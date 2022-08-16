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Агент финского голкипера «Баффало» опроверг подписание контракта с «Барысом»

Агент финского голкипера «Баффало» опроверг подписание контракта с «Барысом»
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Хоккейный агент Маркус Лехто, представляющий интересы финского голкипера Укко-Пекки Луукконена, прокомментировал появившуюся ранее информацию, что его клиент подпишет контракт с казахстанским «Барысом».

«В настоящее время ведутся переговоры с «Баффало Сэйбрз». В текущей ситуации КХЛ не входит в наши планы», — приводит слова Лехто Iltalehti.

23-летний голкипер является ограниченно свободным агентом в Национальной хоккейной лиге, права на него принадлежат «Баффало». В прошедшем сезоне Луукконен принял участие в девяти встречах в НХЛ, отразив 91,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,74.

Также вместе со сборной Финляндии Луукконен становился победителем юниорского и молодёжного чемпионатов мира.

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