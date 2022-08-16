Коваленко: верю в будущие успехи хоккея Харькова. Россия никого в беде не оставит!

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко рассказал о развитии хоккея в Харьковской области.



«Буквально накануне вернулся из Харьковской области в Нижний Новгород. Много эмоций от посещения города Купянск Харьковской области, где от лица Общероссийского народного фронта в День физкультурника вручал премию Putin Team волонтёрам.



Это мужественные люди, которые, несмотря на все риски, доставляют в освобождённые населённые пункты области гуманитарную помощь – прежде всего ветеранам и инвалидам.



Понятно, что сейчас региону не до хоккея. Но у Харькова и области отличные хоккейные традиции, ещё в советские времена харьковское «Динамо» и другие команды были сильными фигурами на спортивной карте страны. Я встречался с учениками спортшкол Купянска – мальчишки и девчонки многое знают о хоккее, глаза горят, наш вид спорта им очень интересен.



Верю в будущие успехи хоккея Харькова и области, многолетние традиции обязательно вытянут наш вид спорта в этом регионе. Россия никого в беде не оставит!» — цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.