Сушинский: хоккеисты всегда охотно ехали играть за «Авангард». В Омске шикарные условия

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий, экс-президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением о словах генерального менеджера омского клуба Алексея Волкова, что хоккеисты неохотно едут играть в Омск.
«Не согласен с такой позицией. В Омске созданы шикарные условия для хоккеистов, а местные болельщики, однозначно, одни из лучших в стране, как по преданности клубу, так и по шумовой поддержке. Игроки всегда охотно ехали играть за «Авангард», потому что это хорошая возможность выиграть медали и кубки, заработать деньги для семьи. Сужу, как по тем годам, когда сам выступал, так и по сезону, когда был президентом клуба, ведь формировали состав мы тогда все же под Омск, а переезжать в Балашиху пришлось уже позже.
Омск удобен и тем, что каждый день в Москву летает по три рейса. Всего 3,5 часа и ты в столице. Поэтому, считаю, география не имеет никакого значения. И подписание тех же Найта, Буше и Яроша в нынешнее межсезонье – лишнее тому подтверждение, их же ничего не смутило. Кроме того, относительно недалеко от Омска есть Екатеринбург и Челябинск, где почему-то никогда не жаловались, что к ним не едут игроки. Но самый яркий пример – Магнитогорск. Не в обиду этому городу, в котором я тоже играл, но условия жизни там гораздо хуже, чем в том же Омске. Но в «Металлурге» всегда собирают мощный, боеспособный состав, который борется за самые высокие места, выигрывает чемпионаты, и при этом никто не рассказывает, что хоккеисты неохотно едут в этот уральский город", — цитирует Сушинского BetON.
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