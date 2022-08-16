Крикунов: состав «Динамо» не соответствует уровню. Попасть в плей-офф уже будет хорошо

Бывший главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился мнением о нынешнем составе бело-голубых, а также о шансах на Кубок Гагарина.



«‎Динамо» отпустило всех хоккеистов из-за проблем с бюджетом. Оставили только молодых. Состав не соответствует уровню ‎«‎Динамо». Говорят, что молодёжь у нас подрастёт. Куда она подрастёт? Те, кто заиграет, уедут в НХЛ. Те, кто просто будет лучше — их выкупят другие богатые клубы, если денег не будет у «Динамо». Нужны условия, тогда и команда будет.



‎Попасть в плей-офф уже будет хорошо. Про Кубок Гагарина мы сейчас даже не говорим. Нужно реально смотреть на вещи. Но в плей-офф, думаю, попадут, так как на Западе не так много конкурентов‎»‎, — приводит слова Крикунова Legalbet.