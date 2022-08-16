Крикунов: состав «Динамо» не соответствует уровню. Попасть в плей-офф уже будет хорошо
Поделиться
Бывший главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился мнением о нынешнем составе бело-голубых, а также о шансах на Кубок Гагарина.
«Динамо» отпустило всех хоккеистов из-за проблем с бюджетом. Оставили только молодых. Состав не соответствует уровню «Динамо». Говорят, что молодёжь у нас подрастёт. Куда она подрастёт? Те, кто заиграет, уедут в НХЛ. Те, кто просто будет лучше — их выкупят другие богатые клубы, если денег не будет у «Динамо». Нужны условия, тогда и команда будет.
Попасть в плей-офф уже будет хорошо. Про Кубок Гагарина мы сейчас даже не говорим. Нужно реально смотреть на вещи. Но в плей-офф, думаю, попадут, так как на Западе не так много конкурентов», — приводит слова Крикунова Legalbet.
Комментарии
- 16 августа 2022
-
15:04
-
14:31
-
14:22
-
14:00
-
13:54
-
13:37
-
12:44
-
12:19
-
11:30
-
10:32
-
10:19
-
10:00
-
09:37
-
09:29
-
08:59
-
08:17
-
07:31
-
03:48
-
00:39
- 15 августа 2022
-
23:42
-
23:00
-
22:16
-
21:48
-
20:59
-
20:41
-
20:34
-
19:43
-
18:29
-
18:21
-
17:43
-
17:04
-
16:29
-
16:20
-
15:55
-
15:50
Партнерский контент