Игры группового раунда МЧМ-2022 по хоккею посетило меньше 8% от вместимости арены в Канаде

Сегодня, 16 августа, на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2022 года завершился групповой этап.



В общей сложности встречи в рамках групп на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне посетило 26,920 человек при максимуме в 366,940 зрителя, средний показатель — 1346 болельщиков на матче. Таким образом, игры группового раунда посетило 7,3% от максимальной заполняемости арены.



Самой посещаемой командой стала хозяйка турнира — Канада. На её матчах побывало 16,413 человек, в среднем — 4,103 зрителя на одной игре. Минимальный показатель — у Австрии (2,006 человек, в среднем — 501).



Напомним, молодёжный чемпионат мира должен был пройти в декабре 2021 года — январе 2022 года, но был приостановлен и перенесён на лето из-за коронавирусной ситуации. Сборная России была отстранена от участия по решению ИИХФ.